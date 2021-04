Osterbotschaft des Kanzlers: "Rechnen mit Corona-Wendepunkt im Mai"

"Es gibt aktuell so viele unterschiedliche Meldungen, Informationen und Meinungen", leitet Kanzler Sebastian Kurz seine Osterbotschaft ein, die heute um 8 Uhr auf Facebook veröffentlicht wurde.

Nein, Kurz spricht hier nicht die SMS-Causa rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmid, um Finanzminister Gernot Blümel und um seine Person an. Der Kanzler will am heutigen Karsamstag in seiner fünfminütigen Videobotschaft einen Überblick über die Corona-Situation geben.

Das Wichtigste zuerst: Die Impfungen schreiten gut voran, sagt Kurz. Österreich sei unter der Top 10 in Europa und weltweit in der Top 20.