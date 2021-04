Mehr Impfstoff: Was Kurz trotzdem hätte besser machen sollen

War es doch Österreich selbst, das eine schlechte Planung beim Impfstoffeinkauf zu verantworten hatte – die Schuld dafür wollte sich weder Brüssel noch irgendein anderer EU-Staat von Kurz umhängen lassen. Entsprechend heftig war teils die Abwehr anderer EU-Regierungen, darunter einige gute Freunde und Verbündete Österreichs.

Was nun zusätzlich besonders fatal aussieht: Bei der Solidarität, auf die Kurz so pochte, spielen wir nun nicht mit. Andere Staaten geben Impfdosen freiwillig aus ihrem Kontingent für die benachteiligten Staaten ab, wir vorerst nicht. Aber hatte nicht Kurz genau das die ganze Zeit getrommelt? Die Verteilung müsse korrigiert werden? Und jetzt ohne Österreich? Hallo? Das alles sieht umso mehr danach aus, als wäre es uns in erster Linie nicht um Solidarität gegangen, sondern ums eigene Hemd. Aber selbst das wäre zulässig, wenn man ehrlich argumentiert hätte.

Es bleibt ein schwerer Imageschaden

Wir nehmen nun gerne jene knapp 200.000 zusätzlichen Impfdosen – die uns in jedem Fall zugeständen wären – ohne Druck und Drohungen, ohne Pokern und ohne Mini-Gipfel mit osteuropäischen Regierungschefs in Wien. Da bemüht man sich in Wien klarzustellen: Laut einem früheren Vorschlag hätte Wien nur 140.000 zusätzliche Dosen bekommen. Das ist wahr – dafür aber hätten die benachteiligten Osteuropäer eben mehr erhalten – und der von Österreich eingeforderte Korrekturmechanismus wäre zum Tragen gekommen.

Letztendlich alles gut, könnte man im Bundeskanzleramt das Ende des Tauziehens um die zusätzlichen Impfstoffdosen argumentieren. Österreich bekommt seinen, dem Bevölkerungsschlüssel entsprechenden Anteil und die Osteuropäer steigen auch gut aus.

Bleiben aber wird der Regierung Kurz ein schwerer Imageschaden, und das auch unter politischen Freunden. Auf Brüssel zu schimpfen, wenn sich daheim damit Punkte machen lassen und von anderen Kalamitäten ablenken – diese Taktik war einfach zu grob gestrickt.