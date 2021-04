Warum manche Tests von vornherein "positiv" sind

Auf einem Test-Kit steht "Positiv", auf dem anderen "Negativ": Einige Pädagoginnen und Pädagogen waren verwundert, als sie die Corona-Tests für ihre Klasse ausgepackt haben, weil es offensichtlich Tests gab, bei denen das Ergebnis schon von vornherein feststeht.

Im Bildungsministerium, das für die Vergabe dieser Tests zuständig ist, hat man für diese Test-Kits eine Erklärung: Diese seien als Kontrolle für die Flowflex-Tests gedacht, die derzeit nur in Oberstufen zur Anwendung kommen. In den Volksschulen sowie den Unterstufen bzw. Mittelschulen kommen derzeit nur Lepu-Tests zum Einsatz - also die bekannten Nasenbohrertests. Da wird das Stäbchen, nachdem es in die Nase gesteckt wurde, direkt auf das Kontrollplättchen gelegt.