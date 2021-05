Bäder kommen ins Schwimmen

„Die Telefone laufen heiß, die Leute haben große Lust aufs Baden, aber ...“ – Kurt Staska seufzt „wir brauchen im Vorfeld Sicherheit“. Der Bädersprecher in der Wirtschaftskammer NÖ ist auch für das Strandbad Baden (Bild oben) zuständig und rechnet damit, dass ab 19. Mai im Zuge der Öffnungsschritte in vielen Freibädern landesweit die traditionelle Eröffnung am 1. Mai nachgeholt wird. „Im Badener Strandbad etwa ist schon alles vorbereitet, wir könnten sofort aufsperren. Aber wir kennen die Rahmenbedingungen nicht“.

Die unzähligen Anfragen, ob und wann man denn nun Saisonkarten kaufen kann und ob es Tageskarten geben wird, sind damit derzeit nicht zu beantworten. Dabei hätten die Freibäder im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie mit der Corona-Situation umgehen können, so Staska. „2020 ist kein einziger Cluster in einem Bad entstanden, wir nehmen die Sicherheitsmaßnahmen sehr ernst.“ Was man bräuchte, sei lediglich die Bestätigung der Richtlinien vom Juli 2020. Damit könne man gut arbeiten und den Saisonstart vorbereiten. In Baden etwa bedeuten diese Regeln, dass rund 3.000 Gäste über einen Tag verteilt das Strandbad besuchen können, in „normalen“ Zeiten waren es bis zu 5.500. „Mit 150.000 Besuchern insgesamt sind wir 2020 mit einem hellblauen Auge davongekommen“, so Staska.