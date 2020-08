Wohin zum Baden in Niederösterreich?

Oase im Waldviertel

Zwettl: Der Stausee Ottenstein im Bezirk Zwettl ist ein beliebtes Ausflugsziel. Angenehme 24 Grad Wassertemperatur hat er derzeit, in manchen Sommern ist die Oberfläche von einem Algenteppich bedeckt – heuer nicht und das wird vermutlich so bleiben. Außerdem ist der Wasserstand etwas höher als in vergangenen Sommern, dadurch sind einige Inseln und Buchten „verschwunden“.

Der See ist rundherum frei zugänglich, wo man ein lauschiges Plätzchen findet, kann man seine Decke ausbreiten und sich in die Fluten stürzen. Es gibt einsame Orte, aber auch belebte – wie etwa die „Strände“ bei den zwei Campingplätzen oder die Badeinsel nahe der Bootsvermietung und des Seerestaurants in Peygarten-Ottenstein. An einem schönen Sommertag ist viel Verkehr auf dem See – ein Tretboot folgt dem nächsten Motorboot, dazwischen sind Kinder auf Luftmatratzen oder Jugendliche auf überdimensionalen Flamingos unterwegs. Egal ob man Abenteuer oder Ruhe, Sonne oder Schatten sucht, am Stausee Ottenstein wird man fündig