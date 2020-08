Die unbekannten Baderegeln: Worauf man im Freibad achten muss

Und schon ein Foto, das unerlaubt von jemandem gemacht wird, kann so eine Belästigung sein. Dabei gibt es in den Bädern ein (teilweises) Fotografierverbot, das auch in der Badeordnung festgeschrieben ist.

Die gibt es schon seit 20 Jahren, exekutiert wird das Fotoverbot aber erst jetzt verstärkt. „Wenn früher jemand mit einem Fotoapparat aufgetaucht ist, gab’s Aufruhr“, sagt Kotinsky. Wer nicht abgebildet sein wollte, konnte also flüchten.

Jetzt, mit den Smartphones, sei das anders. Überall wird fotografiert, niemand kann sicher sein, ob er später nicht in Badehose oder Bikini auf einer Social-Media-Plattform auftaucht.

Und während das Fotografieren in Umkleiden (auch das ist schon vorgekommen) strikt verboten ist, sind Privataufnahmen am Areal gestattet, sofern keine fremden Personen fotografiert werden. „Aber oft ist es schwierig zu sagen, ob da jemand eine Frau oder seine Frau fotografiert“, sagt Kotinsky. Die Bademeister suchen in solchen Fällen das Gespräch mit den Beteiligten.