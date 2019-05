Sicher im Club: Volksgarten startet mit "Aktion Rettungsanker"

Seit Herbst gibt es sie auch in den Wiener Linien, nun folgt die Ausweitung aufs Nachtleben.

Ansprechpersonen schafffen

„Frauen und Mädchen sollen sich in ganz Wien wohlfühlen", sagt Gaal. "Wenn sie belästigt werden oder sich unsicher fühlen, ist es wichtig, dass es Ansprechpersonen gibt."

In der Discothek Volksgarten ist das ab sofort noch mehr der Fall. Das 30-köpfige Team des Volksgarten wird sensibilisiert. Diese Mitarbeiter sind an einem Button mit einem Rettungsanker erkennbar. Ist man in einer unangenehmen Situation kann man sich an sie wenden. Gleichzeitig sollen die Mitrbeiter auch so geschult sein, dass sie Belästigung sofort erkennen und dass sie agieren, bevor etwas passiert. Und dass sie - im Idealfall - durch ihre Positionierung im Raum, durch ihre Ausstrahlung, Übergriffe überhaupt verhindern - das wäre zumindest das Ziel von Laurin Levai, dem Geschäftsführer der Securityfirma Ante Portas, der auch Sozialarbeit studiert hat.

"Grundhaltungen hinterfragen"

Levai hat das Trainingsprogramm mit dem Frauenservice der Stadt Wien (MA 57) entwickelt. „Uns ist es wichtig, herrschende Grundhaltungen zu hinterfragen. Männer- und Frauenbilder gehören überarbeitet“, sagt Levai. Bei Securitys und Türstehern denken viele noch an muskelbepackte Männer. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Kraft, sondern um deeskalierende Maßnahmen.