Gegen Sexuelle Belästigung: „Die brauchen gar nichts probieren“

Mütter, die zu ihm kommen und sagen: „Da macht jemand Fotos von meinem Kind.“ Mädchen, die zu ihm kommen und sagen: „Der Herr da beobachtet mich die ganze Zeit.“

Immer wieder hört Badewart Alex Wilhelm solche Sätze. „Leider“, sagt er, als er an diesem heißen Sommertag seine Runden durch das Ottakringer Bad dreht. Als sogenannter „First Responder“ ist der 52-Jährige seit einigen Jahren in puncto Kontrolle, Kommunikation und Deeskalation geschult. Er hat gelernt, Streits zu schlichten; ein Auge dafür bekommen, Störenfriede ausfindig zu machen. Er spricht sie oft an, bevor etwas passiert ist – um von Anfang an klarzumachen, „dass die hier gar nichts erst probieren brauchen.“