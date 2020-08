Pro & Contra: Braucht Wien einen Pool am Gürtel?

Aber wer so argumentiert, der darf sich in seinem Leben auch abseits von Pool-Debatten kein bisschen Spaß erlauben. Wer abends einmal nett essen gehen möchte, muss – um dieser Logik zu folgen – dann leider absagen. Schließlich kann man sich ja auch zu Hause ein feines Butterbrot machen! Wer am Wochenende einen Ausflug ins Grüne machen möchte, muss verzichten. Denn sicher sind zu Hause noch Hemden zu bügeln oder die Fenster zu putzen!

Ja, 150.000 Euro für ein Planschbecken, in dem maximal sechs Leute baden dürfen, ist sehr viel Geld. Aber es hilft, den Gürtel-Pool nicht nur als das zu sehen, was er auf den ersten Blick zu sein scheint: eine viel zu teure Spaßaktion in einem Jahr, in dem wir alle eigentlich „andere Probleme“ haben. Man kann dem Pool durchaus etwas Positives abgewinnen.

Er ist eine Intervention im öffentlichen Raum. Er zeigt den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Stadt, dass man auf Straßen auch anderes tun kann als Autofahren. Dass Freiraum geschaffen wird, dass Politiker auch ein Projekt umsetzen, bei dem von vornherein klar war, dass es polarisieren wird. Der Sprung ins kalte Wasser sei jedem und jeder empfohlen, vor der nächsten Pool-Debatte. Das schafft einen kühlen Kopf bei erhitzen Gemütern.