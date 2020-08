Der Gürtel-Pool ist eröffnet: Fünf Minuten Badespaß

Am Eröffnungstag zieht es Besucher an, noch bevor man überhaupt darin baden darf. Die Autolenker am Gürtel haben es ein bisschen weniger eilig, zum Vordermann aufzuschließen. Es gibt ja was zu sehen.

Radfahrer bleiben stehen und fotografieren den Pool mit dem Handy.

Hebein bittet um Chance

„Das Becken ist wunderbar, nur halt am falschen Platz“ sagt ein Mann mit grünem Rapid-Schlapphut und Bauchtascherl.

Mit „am falschem Platz“ meint er nicht den Umstand, dass das der Pool auf einer siebenspurigen Kreuzung an einer der Hauptverkehrsadern Wiens steht: „In den Hyblerpark in Simmering g’heat so was auch hin.“