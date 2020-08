Eine Spur weniger, mehr Parkplätze

Autolenker könnten auf der Kreuzung künftig aber nicht nur für ein paar Wochen, sondern dauerhaft das Nachsehen haben.

Zatlokal will – und das ist seine zweite Schlussfolgerung aus den bisherigen Erfahrungen – zumindest einen der beiden Geradeaus-Fahrstreifen in Richtung Felberstraße auflassen. „Der Vorteil wäre, dass wir dann in der Felberstraße einen zusätzlichen Parkstreifen machen könnten.“

Hintergrund: Die Felberstraße ist bis auf Höhe der Hackengasse zweispurig, Zatlokal will einen der beiden Streifen umfunktionieren.