Ein Pool am Gürtel: Köpfler in den Wiener Wahlkampf

Ob dem Pool das gelingt, wird sich erst zeigen. Schon jetzt ist aber klar: Wer einen Pool auf den Gürtel baut, dem geht es um mehr als Völkerverbindung. Noch dazu in einem Wahljahr. Aufmerksamkeit und Aufregung (der Opposition) waren den beiden Bezirkspolitikern sicher.

Sie folgen damit einem Trend, den man in der Stadt schon länger verspürt: Geht nicht, gibt’s nicht. Die Projekte zur Stadtentwicklung werden nicht nur immer zahlreicher, sondern immer ausgefallener – und mitunter provokanter. Wer in all dem Getöse noch auffallen will, muss sich etwas einfallen lassen.