Wiener Gürtel Pool am Auftaktwochenende stark besucht

Der Eintritt in die Gürtelfrische ist gratis. Zu finden sind dort Liegeflächen, Palmen und ein Gastrobereich. Das Herzstück der Anlage ist ein kleiner Swimmingpool. Am Wochenende wurden dort rund 1.000 Badegänge gezählt.

Dass dieser Wert bekannt ist, liegt an einer strengen Plansch-Reglementierung. Es dürfen aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen nur sechs Personen gleichzeitig im Wasser sein.

Gäste kommen bereits in Badehose

In der unmittelbaren Nachbarschaft scheint das für drei Wochen anberaumte Projekt gut angenommen zu werden. So manche Gäste kommen nämlich bereits in Badehose, wie die Sprecherin berichtete. Nach der Abkühlung im Pool würden diese dann wieder den Heimweg antreten.

Auch der dort befindliche Hotelbus wurde bereits genutzt. Zwei Familien haben dort schon übernachtet.