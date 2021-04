Hallenbad kommt neu, Badezone im Freien wird gratis nutzbar sein

Kosten

Im Kostenrahmen von 14 Millionen Euro will die Stadtregierung auch das 20.000 m² große Freigelände völlig umkrempeln und zum Erholungs- und Wasserpark machen. Dabei wird ein eigener Weg den rund 300 Meter entfernten Ybbsstrand als Badezone miteinbinden. „Diesen Freibereich werden wir gratis zur Nutzung anbieten“, so Haberhauer. Der Freizeitpark soll nach den Richtlinien von „Natur im Garten“ eingerichtet werden, kündigte Hörlezeder an.