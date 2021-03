Amstetten: Rücktrittsaufforderung an SPÖ-Vizebürgermeister

Wegen eines angeblich „unentschuldbaren Vertrauensmissbrauchs“ fordern in Amstetten die ÖVP und die Grünen den amtierenden SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler zum sofortigen Rücktritt auf. Riegler wird vorgeworfen als Obmann des Ausschusses für Verwaltung, Recht und Europa angeblich vorsätzlich eine vom ÖVP-Bürgermeister und der Stadtamtsdirektorin unterschriebene Abstimmungsunterlage manipuliert zu haben.

Der Grüne Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder und der ÖVP-Stadtrat Heinz Ettlinger wandten sich Dienstagvormittag mit den Anschuldigungen an die Öffentlichkeit. Konkret ging es in der Ausschusssitzung am 9. März auch um die Bestellung eines Digital-Gemeinderats. In der allen Ausschussmitgliedern vorweg präsentierten Unterlage war in dem Tagesordnungspunkt ein konkreter Name vorgeschlagen worden. Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) und Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner hatten die Vorlage unterfertigt. „Das war ein rechtsgültig erstelltes Dokument, dass Riegler handschriftlich verändert hat“, so Ettlinger empört.

Name ausgetauscht

Riegler habe dann unter auffälliger Eile versucht die Abstimmung durchzuziehen, und den Text sehr schnell verlesen, so der ÖVP-Stadtrat. Dabei fiel einigen Ausschussmitgliedern, die nicht der SPÖ angehörten, auf, dass Riegler einen anderen Namen verlesen haben soll, als in der Sitzungsunterlage vorgesehen war. In der Sitzung sei es dann zu einer heftigen Diskussion gekommen, rechtmäßig hätte Riegler einen eigenen Gegenantrag einbringen müssen, schildert Hörlezeder.