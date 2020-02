Amstetten: SPÖ versagte neuem ÖVP-Stadtchef ihre Stimmen

Auch der frühere ÖVP-Stadtrat Markus Brandstetter musste bei seiner Wahl zum Stadtrat und zum ersten Vizebürgermeister (27 und 26 Stimmen) Abstriche aus der roten Fraktion hinnehmen. Revanche gab es von der ÖVP-Grün-Koalition nicht. Denn der neue SPÖ-Stadtvize Gerhard Riegler kam auf 36 Stimmen, was nur mit ÖVP-Stimmen möglich war. Den Posten des dritten Stadtvizes überließ die ÖVP dem grünen Koalitionspartner: Dominic Hörlezeder, der von 36 der 41 Gemeinderäte gewählt wurde. Die Angelobung des neuen Stadtchefs und die Ehrung mit der Bürgermeisterkette oblag der Altersvorsitzenden und SPÖ-Gemeinderätin Regina Öllinger. Sie nutzte ihre Position auch zu einem Statement. Dabei betonte sie die gute Arbeit, die in Amstetten in den vergangenen Jahren geleistet worden war. Die Stadt stehe bestens da und sei in vielen Bereichen Vorreiter. Auch, wenn es zu keinem Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ gekommen sei, werde die Fraktion mit Freude und Leidenschaft für die Stadt arbeiten kündigte sie an.