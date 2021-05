Doch die Irritationen um diesen Impfstoff erklärt nicht die breite der Ablehnung. „Es gibt auf dem Kontinent eine generelle Skepsis gegen viele Arzneien. Gerade die einfacheren Menschen glauben, dass da irgendwelche schädliche Wirkstoffe enthalten seien“, sagt der Leiter des GIGA-Instituts für Afrika-Studien in Hamburg, Matthias Basedau, im KURIER-Gespräch.

"Keine Versuchskaninchen"

Derartige Thesen erhielten Nahrung durch die Äußerungen eines französischen Forschers aus dem Vorjahr. Dieser hatte in einem Interview vorgeschlagen, man solle Impfstoffe zunächst an der afrikanischen Bevölkerung erproben. Dort war der Aufschrei groß: „Wir sind keine Versuchskaninchen“, war der einhellige Tenor. Obwohl der Wissenschaftler schnell zurückruderte, war die Botschaft in der Welt – und verbreitete sich via Soziale Medien wie ein Lauffeuer. „Die meisten Afrikaner beziehen ihre Informationen ausschließlich aus solchen Quellen ohne kritische Betrachtung. Und da gibt es jede Menge Desinformation“, analysiert der österreichische Afrika-Kenner Walter Sauer gegenüber dem KURIER.

"Verschwörungserzählungen"

„Es gibt zahlreiche Verschwörungserzählungen und Missverständnisse auf diversen Internet-Plattformen“, bestätigt Freddy Nkosi, der für die Organisation VillageReach die Impfkampagne im Kongo mitbetreut. Sein Kollege, der kenianische Gesundheitsexperte Githinji präzisiert: Vor allem auf WhatsApp kursierten Gerüchte über angebliche Unfruchtbarkeit, verursacht durch Corona-Impfungen. „Die Menschen haben kaum verlässliche Informationen, und sie vertrauen ihren (oft korrupten; Anm.) Regierungen prinzipiell nicht.“