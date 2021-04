Ost-Lock bis 18. April – und was passiert dann?

Aber was passiert dann – ab Montag, dem 19. April?

Einzig die Ärztekammer gab bis dato eine klare Antwort: Präsident Thomas Szekeres hat am Mittwoch eindringlich einen „Lockdown für ganz Österreich“ gefordert. „Die Situation in den Krankenhäusern und Intensivstationen ist dramatisch. Nicht nur in Wien und Ostösterreich, auch in den Bundesländern wird es bald so weit sein.“