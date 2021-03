"Neandertaler-Denken": Kritik an US-Öffnungen + Lehrer müssen sich testen lassen

In Kärnten sind von Dienstag auf Mittwoch 192 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut den vom Landespressedienst veröffentlichten Zahlen stieg damit die Sieben-Tages-Inzidenz in Kärnten auf 187. Mit 11. Februar hatte die Inzidenz einen Tiefstwert von 123 erreicht und war seitdem stetig gestiegen. Seit Dienstagfrüh wurden zwei weitere Corona-Tote in Kärnten verzeichnet, die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen stieg damit auf 688.

Im Steigen war auch die Zahl der Corona-Patienten in den Kärntner Spitälern. 95 Erkrankte wurden stationär behandelt, 17 von ihnen auf der Intensivstation. Zuletzt waren so viele Covid-19-Patienten am 28. Jänner stationär behandelt worden. Tiefstand war ab diesem Zeitpunkt die Zahl von 74 Patienten am 21. Februar, seitdem wuchs ihre Anzahl kontinuierlich an.