Novartis will Covid-19-Impfstoff in Tirol herstellen

Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis will in Österreich einen Impfstoff gegen Covid-19 herstellen. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit CureVac, deren Impfstoffkandidat am Standort Kundl in Tirol produziert werden soll. Eine verbindliche Vereinbarung der beiden Unternehmen steht noch aus.

Sofern man sich einigt, soll die Auslieferung des vorformulierten mRNA Wirkstoffes bereits im Sommer 2021 beginnen. Bis Ende des Jahres will Novartis 50 Millionen Dosen herstellen, bis zu rund 200 Millionen Dosen sollen es im Jahr 2022 werden. Die Zulassung für den Impfstoff wird noch im zweiten Quartal erwartet.