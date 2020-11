Novartis startet Plasmide-Produktion im Tiroler Ort Kundl

Der Pharmakonzern Novartis hat an seinem Standort im Tiroler Kundl eine Hightech-Fertigungsanlage für Plasmide in Betrieb genommen. Damit soll Kundl insgesamt zu einem Kompetenzzentrum für Nukleinsäure-Produktion ausgebaut werden, das unter anderem den wichtigsten Grundstoff für Zell- und Gentherapien liefert, hieß es am Montag.

Dafür nimmt der Pharmariese bis Mitte 2021 rund 17,2 Mio. Euro in die Hand. 45 Mitarbeiter sollen in diesem Bereich dann beschäftigt sein. "Es ist die erste und einzige Anlage im Novartis-Verbund, in der Plasmide produziert werden", betonte Mario Riesner, Geschäftsführer der ebenfalls zu Novartis gehörenden Sandoz GmbH am Montag bei einer Online-Pressekonferenz.