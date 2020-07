Novartis belässt Penicillinproduktion in Tirol

Für die türkis-grüne Bundesregierung zählt die Penicillinproduktion in Kundl zur volkswirtschaftlich wichtigen kritischen Infrastruktur. "Die aktuelle Krise zeigt nicht nur, dass die pharmazeutische Industrie zu den Schlüsselindustrien eines Landes zählt, sondern auch die klare Abhängigkeit bei der Medikamentenversorgung von Asien, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat", so Wirtschaftsministerin Schramböck.

Es sei eine "strategische Pflicht, Schlüsselindustrien zu sichern". Sandoz-Chef Richard Saynor lobte die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit dem privaten Sektor. "Antibiotika sind das Rückgrat moderner Medizin, und unser Werk in Kundl in Österreich ist die letzte verbliebene voll integrierte Antibiotikaproduktion in der westlichen Welt, in der sowohl die Wirkstoffe als auch Fertigformen hergestellt werden".

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat laut dem Österreich-Chef Michael Kocher in den vergangenen 25 Jahren haben mehr als 2,5 Mrd. Euro in die österreichischen Produktionsstandorte investiert.

Kurz und Platter: "Starkes Signal"

Als "starkes Signal" für den Standort Österreich bezeichneten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP) die Entscheidung von Novartis die Antibiotikaproduktion in Österreich zu belassen und auszubauen.

Das Land Tirol beteiligt sich mit 5 Mio. Euro am Erhalt des Standortes in Kundl. Auch für Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist es ein "großer und wichtiger Schritt", um die Arzneimittelproduktion in Europa zu halten.

Lobende Worte kamen vom Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig): "Es kann gar nicht hoch genug geschätzt werden, dass es hier sowohl von politischer als auch von unternehmerischer Seite letztlich das gemeinsame Bekenntnis gibt, eine Abwanderung aus Österreich zu vermeiden", so Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog.

Für den Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) brachte die Einigung "Versorgungssicherheit und wichtige wirtschaftliche Impulse".

"Grundsätzlich positiv" bewertete NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker den Verbleib der Penicillinproduktion in Kundl. Von einer Stärkung und einem Ausbau der Arzneimittelproduktion in Österreich sei man aber "noch Lichtjahre entfernt".