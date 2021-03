Impfproduktion: So kommt der Stoff ins Fläschchen

Die Arbeitsprozesse sind so komplex, dass sie an 89 Standorten erledigt werden. Ein Ausschnitt: Die mRNA wird in Mainz tiefgefroren, von dort kommt sie zum Reinigen nach Laupheim, dann weiter nach Klosterneuburg, um sie in mikroskopische Fett-Tröpfchen zu packen. Endgültig abgefüllt wird im belgischen Puurs, der Pfizer-Drehscheibe in Europa.

Ist das nicht ein Irrsinn, Bestandteile quer über den Kontinent zu schicken?

Gallo-Daniel widerspricht sanft: „Es ist durchaus sinnvoll, die Produktion von der Abfüllung zu trennen.“ Man kann an dieser Stelle nicht in die Tiefe gehen, aber es geht um Dinge wie das „Umstellen von Einzel- auf Multidosen“.

Zurück zur Ursprungsfrage: Ist eine Covid-Impffabrik realistisch? „Derzeit dauert es fünf bis zehn Jahre, bis ein Werk gebaut ist.“ So viel Zeit haben Österreich und Europa bei Corona nicht. Mit ein paar Baugenehmigungen ist es jedenfalls nicht getan. „Damit sich ein internationaler Konzern für einen Standort entscheidet, muss vieles passen: die Infrastruktur, um Rohstoffe rasch ins Werk zu bekommen, die Fachkräfte vor Ort – und die Forschung“, sagt Gallo-Daniel. „Ohne Forschung geht de facto gar nichts.“