Wieso auch Ältere mit Astra Zeneca geimpft werden können

Den Impfstoff von Astra Zeneca auch für ältere Menschen, also über-65-Jährige, zu verwenden, sei in Österreich nicht empfohlen - das liest und hört man zumindest überall. Das ist aber so nicht ganz richtig. Genauer gesagt: das Astra Zeneca Vakzin ist für die über 65-Jährigen in Österreich nicht uneingeschränkt empfohlen.

Konkret heißt es in der öffentlichen Empfehlung des nationalen Impfgremiums: "Bis zum Vorliegen weiterer Daten bei Personen 65+ wird die bevorzugte Verwendung der mRNA Impfstoffe bei Personen 65+ empfohlen. Sollte bei dringender Impfindikation aus logistischen Gründen kein mRNA-Impfstoff zur Verfügung stehen, dann kann der AZ-Impfstoff auch in der Altersgruppe 65+ eingesetzt werden."

Uneingeschränkte Zulassung könnte bald kommen

Grund für die Zurückhaltung des nationalen Impfgremiums bei der uneingeschränkten Empfehlung ist die schlechte Datenlage bei Älteren. Das könnte sich jedoch bald ändern, wie der KURIER berichtete. Denn es gibt neue Erkenntnisse aus Schottland. Dort wurden Daten von 5,4 Millionen Menschen ausgewertet, davon 1,14 Millionen aller Altersgruppen von 18 bis über 80 mit je einer Teilimpfung von Biontech/Pfizer oder Astra Zeneca. Die erste Dosis von Biontech/Pfizer senkte das Risiko einer Spitalsaufnahme um 85 Prozent, die erste Dosis von Astra Zeneca um 94 Prozent. Bei den über 80-Jährigen zeigte sich in einer gemeinsamen Auswertung für beide Impfstoffe eine vergleichbare Verringerung der Spitalsaufenthalte um 81 Prozent.

„Wir werden noch abwarten, bis die gesamte Studie geprüft und veröffentlicht ist. Die Daten sind aber schon sehr eindeutig“, sagt der Mediziner Karl Zwiauer, Mitglied des Impfgremiums, zum KURIER. „Insofern wird es nicht mehr lange dauern, bis wir unsere Empfehlung erweitern können.“