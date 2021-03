FFP2-Masken: Worauf es ankommt, damit sie wirksam schützen

Es gehe mehr um das Gefühl, getäuscht worden zu sein, als dass die Maske jetzt weniger sicher wirken würde: "Wenn die Passform gut ist und die Maske gut sitzt dann sollte sie auch gut schützen."

Wichtig sei, dass die Masken trocken sind: "Durchfeuchtete Masken sind kein Schutz mehr."

Suchomel hält es für vertretbar, die eigenen Masken bei 60 Grad auch in der Waschmaschine zu waschen: "Ich habe meine Masken auch schon in der Waschmaschine gewaschen, ein, zwei Mal wird das funktionieren." Für sie persönlich sei das ok: "Ich halte ja trotzdem den Zwei-Meter-Abstand."

Desinfektion im Gefrier- oder Kochbeutel

Ein neues Verfahren beschreibt die FH Münster seit kurzem auf einer speziellen Homepage zum Thema "Möglichkeiten und Grenzen der eigenverantwortlichen Wiederverwendung von FFP2-Masken für den Privatgebrauch": Dabei handelt es sich um eine Desinfektion durch zehnminütiges Kochen im Gefrier- oder Kochbeutel - dabei wird das Coronavirus vollständig inaktiviert. Dieses Verfahren führte in den Untersuchungen weder zu einem nennenswerten Verlust der Filterleistung noch zu einer Veränderung der Maske. Worauf man dabei achten muss lesen Sie hier. Die Maske sollte auf diese Arbeit aber nur drei Mal behandelt werden.

Was FFP2-Masken können müssen

Korrekt sitzende FFP-Masken liegen dicht an und bieten einen Eigen- und einen Fremdschutz. FFP2-Masken müssen in Tests mindestens 94 Prozent der Aerosole filtern. "Sie bieten daher nachweislich einen wirksamen Schutz auch gegen Aerosole", heißt es beim deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Das CE-Kennzeichen zeigt an, dass die Hersteller belegt haben, dass ihre Produkte allen Anforderungen bezüglich Arbeitnehmer- und Gesundheitsschutz der EU entsprechen. Die vierstellige Nummer identifiziert das Unternehmen bzw. die Einrichtung in der EU ("benannte Stelle"), das eine sogenannte "Baumusterprüfung" der Masken durchgeführt hat.

Maskentest: Auch die Passform kommt es an

Die Stiftung Warentest hat zehn FFP2-Masken untersucht. Die Filter­wirkung war bei allen hoch. Alle hielten rund 99 Prozent der Aerosol­partikel zurück, manche auch mehr. Allerdings schützten nicht alle Modelle gleich gut: Sie lagen teil­weise nicht dicht genug am Gesicht an und ließen so Aerosole durch. Bei drei Masken bemängelten die Tester den geringen Atem­komfort, durch sie bekommt man vergleichs­weise schlecht Luft. Rundum empfehlens­wert ist einzig die FFP2-Maske von 3M.