Mit dieser FFP2-Testsieger-Maske kann man am besten atmen

Die deutschen Konsumentenschützer der Stiftung Warentest nahmen zehn FFP2-Masken (FFP steht für "filtering face piece") unter die Lupe. Generell attestierten sie allen Masken eine hohe Filter­wirkung, allerdings schützten nicht alle Modelle gleich gut. Einige Masken lagen teil­weise nicht dicht genug am Gesicht an und ließen so Aerosole durch.

Anders als ein MNS aus Stoff sind FFP2-Masken nicht nur auf den Fremd-, sondern auch auf den Eigen­schutz ausgerichtet. Sie sind imstande nicht nur vor Staub und Rauch zu schützen, sondern auch vor Aerosol­en, winzige Tröpf­chen, die in der Luft schweben.

Ein Mensch stößt beim Atmen etwa 100 solcher Aerosolpartikel pro Sekunde aus, beim Sprechen 200 und beim Niesen etwa 20.000.