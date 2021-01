FFP2-Masken: So hoch ist ihr Schutz, wenn sie dicht sitzen

Wie gut schützen die FFP2-Masken?

FFP2-Masken (Filtering Face Piece, „filtrierendes Gesichtsteil“) bieten auch gegen Aerosole „einen hohen Schutz“, sagt Birgit Willinger, Leiterin der Abteilung für klinische Mikrobiologie, MedUni Wien. Sie müssen in Versuchsanordnungen mindestens 94 % der Testaerosole filtern. In der Öffentlichkeit sollten nur jene ohne Ausatemventil getragen werden, weil es sonst keinen Fremdschutz gibt. Und die Maske muss dicht am Gesicht sitzen (problematisch bei Bartträgern), der Nasensteg zusammengedrückt werden.

Kann man diese Masken mehrfach verwenden?

Im Gesundheitsbereich sind sie für den Einmalgebrauch vorgesehen. „Im Privatbereich kann man sie wiederverwenden“, sagt Willinger, „außer sie wurden komplett durchfeuchtet“. Wichtig ist, dass die Masken gut trocknen können: „Am Besten ist es, wenn man sie zum Trocknen aufhängen kann. Zumindest aber muss die Innenseite der Maske nach oben gerichtet sein.“ Auch in einem offenen Behälter (z. B. Metallbox) können sie zwischengelagert werden. Bei intensivem Gebrauch sollte man sie nach einer Woche entsorgen. Wissenschafter der FH Münster raten in einem Infoblatt sogar davon ab, zwei Tage hintereinander dieselbe Maske zu verwenden – und empfehlen jeweils eine Maske nur für jeden Montag, eine nur für jeden Dienstag, etc.