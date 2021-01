Trotz Lockdown viele Infizierte – was die Experten dazu sagen

Damit Österreich wieder aufsperren kann, braucht es nach Einschätzung von Neuwirth die magische 50er-Grenze. Also 50 Neuinfektionen in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Das würde in etwa weniger als 700 Neuinfektionen pro Tag innerhalb von einer Woche entsprechen. „Das ist auch die Einschätzung, die man bei der WHO teilt und an die sich auch die Deutschen halten.“ Von diesem Wert ist man in Österreich mit 143 weit entfernt.

Kollateralschäden gestiegen

In Sachen Todesfälle zeigt Corona eine deutliche Übersterblichkeit im vergangenen Jahr. Gerade im Herbst lag die Zahl der Todesfälle mehr als 600 über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, auch wenn sich nicht alle davon auf Covid-19 zurückführen lassen.

Durch die Überlastung des Gesundheitssystems gehen Experten allerdings davon aus, dass Kollateralschäden durch Herzinfarkte und andere Erkrankungen ebenfalls gestiegen sind.