Neuwirth: "Gleiche Maßnahmen können Virus-Variante nicht aufhalten"

„Es scheint also, dass wir möglicherweise doch bereits ein größeres Problem mit der britischen Variante haben“, sagt dazu ein Experte. Insgesamt gibt es in Österreich bereits rund 80 Verdachtsfälle. Andere Länder zeigen, dass sie sich rasch ausbreiten kann. Der Anteil dieser Variante an allen positiven Proben stieg in Irland innerhalb von drei Wochen von 9 auf 25 und zuletzt auf 45 Prozent, schrieb der Epidemiologe Eric Feigl-Ding auf Twitter. Niedriger ist derzeit noch der wöchentliche Anstieg in Dänemark seit Dezember: 0,4, 0,8, 2,0, 2,4, 3,6 Prozent – und zuletzt etwas über fünf:

Zu wenige Daten

Die neue Variante ist rund um die Hälfte infektiöser als die bisher zirkulierenden SARS-CoV-2-Viren. „Erste Daten deuten darauf hin, dass sie zu einer größeren Anzahl an Viren führt“, erklärt Bergthaler. Das könnte eine mögliche Erklärung für die erhöhte Infektiosität liefern. Welchen Anteil jetzt die neue Variante an den anhaltend hohen Zahlen hat, ist noch offen: „Um dazu gesicherte Angaben zu machen, haben wir noch zu wenige Daten.“