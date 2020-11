Statistiker Neuwirth kritisiert zu späten Lockdown: "Anstieg war im August erkennbar"

9.262 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet - ein neuer Höchstwert.

Der Sommer war ruhig, mit Herbstbeginn sind die Zahlen scheinbar explosionsartig angestiegen. Scheinbar - denn sieht man sich das Infektionsgeschehen seit dem Sommer mit einem "mathematischen Trick" an, dann hätte man diese Entwicklung bereits im Juni bemerkt, sagt Statistiker Erich Neuwirth am Donnerstag in der "ZiB2".

Neuwirth, der auf Twitter täglich das Infektionsgeschehen kommentiert, gibt aber zu: "Ich selbst habe das im Juni auch noch nicht gesehen."