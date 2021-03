Per Selbsttest in den Schanigarten? Gesundheitsministerium dementiert

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat laut einer Aussendung in einem Interview mit dem Privatsender oe24.TV gesagt, dass Selbsttests auch als Eintrittstests für die Gastronomie gelten werden. Seit Anfang der Woche sind fünf Wohnzimmertests pro Monat in Apotheken gratis erhältlich - für alle, die ein Foto auf ihrer eCard haben. Dem Bericht von oe24.TV zufolge kann man damit ab 27. März mit einem negativen Selbsttest in den Schanigarten gehen.

Man habe sich mit dem Gesundheitsministerium darauf verständigt, "dass es die rechtlichen Voraussetzungen zur Verfügung stellt, dass ein Reintesten mit den Wohnzimmertests in der Gastronomie möglich sein wird", sagt demnach Köstinger. Kleine Einschränkung: "Es wird aber eine zweite Person brauchen, die das validiert, dass es die Abstrichabnahme gegeben hat."

Büro Anschober: "Das wird nicht kommen"

In Stein gemeißelt ist die Sache mit Sicherheit noch nicht. Laut dem Privatsender Puls24 zeigt sich das Gesundheitsministerium auf Anfrage verwundert und dementierte Köstingers Plan: "Das wird nicht kommen", heißt es. Man sei von einer bundesweiten Lösung noch weit entfernt.