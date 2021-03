"Das ist verrückt!": Texas hebt alle Corona-Maßnahmen auf

Der Schwenk des texanischen Gouverneurs kommt nach einem anderen Desaster – vor Kurzem hatte der Bundesstaat wegen massiver Schneestürme unter einer noch nie da gewesenen Energiekrise gelitten. Das staatliche Missmanagement wurde angeprangert – für manche Beobachter ist das der Grund für die schnellen Lockerungen: Gouverneur Abbott wolle von dem katastrophalen Versagen ablenken, zudem wolle er sich die extrem rechte Wählerschaft zurückholen, die sich wegen der strengen Pandemie-Maßnahmen vergangenen Sommer verprellt fühlte, mutmaßen die Demokraten.

In den kommenden Wochen stehen zudem einige potenzielle Superspreader-Events in Texas an. In Corpus Christi und Rio Grande Valley, beide am Meer gelegen, werden etwa im Frühling Tausende Party-Studenten erwartet. „Wir werden am 4. Juli und am Memorial Day wieder massive Steigerungsraten sehen“, prognostiziert Demokraten-Chef Hinojosa.