Deutscher Mittelweg: Lockdown verlängern, aber Öffnungen zulassen

Begleitet werden die Maßnahmen durch eine starke Ausweitung der Impfkampagne und der Testkapazitäten. Man wolle "erproben", ob durch die deutliche Ausweitung von Tests und verstärktes Contact-Tracing Öffnungsschritte auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich würden, heißt es in dem Vorab-Entwurf.

Sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen, soll eine Notbremse zum Einsatz kommen: Überschreitet die Inzidenz an zumindest drei aufeinanderfolgenden Tagen einen gewissen Wert, gelten wieder die derzeit gültigen Regeln des harten Lockdowns.

Auch wird die deutsche Teststrategie erweitert: So müssen die Länder sicherstellen, dass in Schulen und Kindergärten zumindest ein- oder zweimal pro Woche getestet wird. Unternehmen müssen ihren MitarbeiterInnen mindestens einen bzw. zwei kostenlose Tests in der Woche anbieten.

Zudem sollen allen Deutschen ein oder zwei kostenlose Schnelltests pro Woche angeboten werden.