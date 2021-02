Deutschland will raus aus dem Endlos-Lockdown - und schaut dafür nach Österreich

"Ösi-Kanzler Kurz: Darum haben wir trotzdem aufgemacht!“, schreibt die Bildzeitung, gefolgt von: „Österreich führt vor, was in Deutschland bislang undenkbar ist!“ Und auch bei der ARD-Diskussionssendung Maischberger darf Sebastian Kurz seine Methode propagieren: Aufmachen trotz nicht gerade geringen Infektionsgeschehens – das geht.

Deutschland ist verwundert, kann man sagen. Dass in Österreich trotz eines mehr als doppelt so hohen Inzidenzwerts – wir stehen bei 139,1 Fällen pro 100.000 Einwohner, Deutschland bei 59 – Geschäfte, Schulen und Friseure dank Schnelltest-Strategie geöffnet haben, löst bei den Nachbarn nachvollziehbare Irritationen aus. Dort ist man seit 16. Dezember, also seit zehn Wochen, im harten Lockdown – und das führt zu steigender Unzufriedenheit: Nicht nur knapp ein Drittel der Deutschen will ein Ende der strengen Maßnahmen, auch Politiker und Wirtschaftsbosse aus dem Umfeld der deutschen Kanzlerin drängten zuletzt lautstark auf Öffnungen.