Testet sich Deutschland seine 7-Tages-Inzidenz schön?

Der große Nachbar liegt mit 1.344 Tests pro 100.000 Einwohner nämlich nur auf Rang 22.

Die 7-Tages-Inzidenz in Deutschland liegt knapp unter 60. Österreich hatte im Vergleich am Montag eine Inzidenz von 110, testet aber auch acht Mal so viel. Die 7-Tages-Inzidenz steht in direktem Zusammenhang mit der Zahl der Testungen. Und wie der Mikrobiologe und Initiator der PCR-Gurgeltest-Studie an den Schulen, Michael Wagner von der Uni Wien, bestätigt ist diese hohe Testzahl notwendig: „Ohne massives Testen kommen wir nicht aus der Pandemie. Wenn man es schaffen würde, dass jede Person zwei Mal die Woche hochqualitativ getestet wird, könnte man die Pandemie unter Kontrolle halten.“