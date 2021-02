Kampf gegen Corona: Wo Deutschland Österreich hinterherhinkt

Pro 1.000 Einwohner testet Deutschland 485 Personen – das ist knapp besser als Weißrussland (473). Zum Vergleich: Österreich liegt hier mit 1.038 deutlich vorne. Diese Zahl kommt zustande, da sich offensichtlich einige Personen öfter als einmal testen ließen.

Die Positivrate bei den Tests beträgt in Deutschland 8,5 Prozent (Stand 31.01), während sie in Österreich derzeit bei 3,8 Prozent liegt. Wohl ist die Positivrate nur ein Baustein davon, die exakten Zahlen zu ermitteln. Dennoch ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist in diesem Feld groß.

Österreich gehört zu den sieben Ländern, in denen sich alle jederzeit testen lassen können, was bei unseren Nachbarn Rufe nach ähnlichen Möglichkeiten laut werden lässt. In Berlin etwa kosten selbst Antigentests mindestens 25 Euro, ein PCR-Test beginnt gar erst bei 69.

Ein Vorbild an Österreich nimmt sich die Fraktionschefin der Berliner Grünen, Silke Gebel: In den vergangenen Wochen hatte sie intensiv für die Verbreitung eines österreichischen Aufklärungs-Videos in der deutschen Politik gesorgt. "Ich habe das österreichische Video benutzt, um den Leuten den Schnelltest zum Selbertestennäherzubringen. Sonst glaubt mir ja keiner", sagte sie.