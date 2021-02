Wie Deutschland eine dritte Welle mit Virusmutationen verhindern will

Dass in Österreich der Handel unter Auflagen seit Wochenbeginn wieder offen hat, trotz hoher Infektionszahlen, sorgt besonders im angrenzenden Bayern für Ärger. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) halte es für „diskussionswürdig, dass Österreich in dieser unsicheren Situation weitgehende Öffnungen erlaubt, obwohl die Inzidenz dort deutlich höher als in Bayern ist“, sagte Söder dem Münchner Merkur. „Das kann innerhalb weniger Wochen zu einem neuen Lockdown führen und wäre genau das, was wir alle nicht wollen: ein Stop and Go.“ Er habe dabei die britischen und südafrikanischen Virusvarianten im Blick. Nun könne es sein, „dass für Bayern aus Tirol wieder größere Infektionsgefahr droht. Leider sind dort Infektionen beim Skifahren übertragen worden. Skipisten sind eben doch gefährlicher, als mancher denkt.“

Neben den bereits intensivierten Grenzkontrollen brachte er noch etwas Anders ins Spiel: „Sollte die Gefahr wachsen, dürfen auch Grenzschließungen zu Tirol kein Tabu sein“