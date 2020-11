Wie Deutschland mit der Pandemie umgeht

„Ich werde weiterhin der ungeduldige Teil in dieser Sache sein“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich bei einer Veranstaltung der Süddeutschen Zeitung. In der Sache konnte sie sich am Montag nicht gegen die Länderchefs durchsetzen. Nach dem soften Lockdown Anfang November (Gastro und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, private Treffen auf zwei Haushalte mit max. zehn Personen begrenzt) schlug der Bund strengere Maßnahmen vor, etwa eine Maskenpflicht für Schüler und Lehrer im Unterricht. Dass Schulen noch offen sind und das Alltagsleben weniger eingeschränkt ist als in Österreich, hat mit den niedrigen Zahlen zu tun. Der Durchschnittswert der Neuansteckungen binnen sieben Tagen lag am Mittwochmorgen laut Robert-Koch-Institut bei 138,9 - in Österreich ist er bei 525,7.

Mit Blick darauf drängt sich ein Ländervergleich auf – und die Frage, ob Deutschland mit der Krise anders umgeht?

Kommuniziert wird sie in erster Linie von der Kanzlerin. Unaufgeregt und nüchtern in ihrer Art, aber beharrlich mahnt sie die Bürger seit Beginn der Pandemie zu Vorsicht – selbst im eher entspannten Sommer schwor sie auf einen schwierigen Herbst ein. Und sah noch kein Licht am Ende des Tunnels, obwohl das Land gut durch die erste Welle gekommen war. Laut Robert Koch-Institut (RKI) hat man von Anfang an breit getestet und den Erreger früh entdeckt. Dadurch seien viele Fälle erfasst worden, die mild verlaufen sind. Zudem gab es genug Intensivbetten – sogar Fälle aus Italien und Frankreich wurden aufgenommen (wie in Österreich auch).

Nicht unwesentlich ist auch Merkels Vergangenheit als Naturwissenschafterin. Wenn sie bei Pressekonferenzen über Ansteckungsraten spricht und vorrechnet, klingt sie selbst wie eine Virologin. Das Kanzleramt und die Ministerien lassen sich von Fachleuten beraten, darunter vom RKI und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Oder von Michael Meyer-Hermann, Abteilungsleiter im Helmholtz-Zentrum für Infektiologie, der bei einem der Bund-Länder-Treffs den Ernst der Lage schilderte. Um die Maßnahmen wird dort jedes Mal gerungen, die Infektionslage ist je nach Land unterschiedlich.