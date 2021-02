Bewältigt Deutschland die Krise besser?

Ab dem heutigen Montag gelten in Österreich gelockerte Corona-Maßnahmen. Diesen haben viele regelrecht entgegengefiebert, wieder andere kritisieren sie scharf, denn unsere 7-Tagesinzidenz liegt immer noch bei 105. Zum Vergleich: Deutschland befindet sich weiterhin im harten Lockdown und liegt bei einer 7-Tagesinzidenz von nur 76. Wieso hat Deutschland also einen so deutlich niedrigeren Wert als Österreich, obwohl wir uns bis vor kurzem auch noch im harten Lockdown befunden haben? Sandra Lumetsberger, KURIER-Korrespondentin in Berlin, erzählt was Deutschland anders und vielleicht eben besser macht als Österreich.

Außerdem hört ihr ein Update zur Lage in Tirol, eine Einschätzung von Umweltmediziner Hans-Peter Hutter zu den Lockerungen der Maßnahmen und worauf es seiner Meinung nach nun besonders ankommt.

