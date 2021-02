176 bestätigte Fälle der Mutation B.1.351 in Tirol

Tirol steht besser da als andere Bundesländer, wenn man nur die reinen Fallzahlen betrachtet: Kein anderes Bundesland hat eine 7-Tages-Inzidenz von 75,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Mit diesem Wert liegt Tirol auch weiter unter dem österreichweiten Durchschnitt von 107,3.

Es könnte also so schön aussehen für das Bundesland wäre da nicht Variante B.1.351. Die in Südafrika erstmals entdeckte Mutation des Coronavirus macht sich bekanntlich in Tirol breit und verleidet dem Land die Rolle des österreichischen Musterschülers: Mit Stand Montagmittag gab es 176 durch sogenannte Vollsequenzierung bestätigte Mutationsfälle in Tirol. Diese liegen allerdings schon etwas weiter zurück; keiner der Betroffenen ist noch aktiv infiziert.

Verdachtsfälle noch aktiv

Anders sieht es mit jenen Proben aus, die nur teilweise auf B.1.351 sequenziert wurden oder mangels ausgewerteter Untersuchungen vorerst nur als Verdachtsfälle gelten – dies sind derzeit insgesamt 329: Darunter sind laut Tiroler Krisenstab noch 142 aktive Fälle, also Menschen, deren Ansteckung mit dem Virus erst so kurz zurückliegt, dass sie als infektiös gelten.