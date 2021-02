Wirtschaft in Deutschland pocht auf Ausstieg aus Lockdown

Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Deutschland drängen Wirtschaftsverbände auf ein Ende des Lockdowns. Möbelindustrie und Einzelhändler etwa legten Hygienekonzepte vor und pochten auf die Aussicht ihre Geschäfte wieder öffnen zu dürfen. "Die geschlossenen Handelsunternehmen brauchen schleunigst eine realistische Öffnungsperspektive. Ansonsten werden wir zehntausende Geschäfte verlieren", warnte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth vom Handelsverband HDE am Montag.

Der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) forderte in einem offenen Brief unter anderem an Bundeskanzlerin Angela Merkel eine "abgesicherte Öffnung" spätestens ab dem 1. März. Die Familienunternehmer plädieren für einen Wirtschaftsgipfel, um einen Wiederöffnungsplan mit klar definierten Stufen auf den Weg zu bringen.

Schulen und Kindertagesstätte prioritär

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch über ein "Öffnungskonzept, eine Öffnungsstrategie" sprechen. "Da wird jetzt weiter konkretisiert werden müssen", sagte er im ZDF. Priorität hätten aus seiner Sicht Schulen und Kindertagesstätte (Kitas). Man müsse aber "vorsichtig bleiben" und auf die Mutationen des Virus achten. Die Impfstoffproduktion müsse so weit wie möglich angekurbelt werden.

Für die Möbelbranche mit ihren rund 300.000 Beschäftigten zeichnete VDM-Präsident Elmar Duffner ein düsteres Bild: "Nach nunmehr zwei Monaten Lockdown und einem drastischen Rückgang der Auftragseingänge von in der Spitze mehr als 80 Prozent ist jetzt auch der industrielle Kern der Branche bedroht - mit ernsten Folgen für Arbeitsplätze und den Produktionsstandort Deutschland." Um Öffnungen zu ermöglichen, schlägt der Verband vor, die Vorbuchung von Beratungsterminen zuzulassen, die Abstandsflächen im Handel auf 50 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde zu erhöhen und den Zutritt nur mit FFP2-Masken zu erlauben. Zudem könnten Öffnungszeiten entzerrt werden.