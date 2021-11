Lockdown weiterhin "nicht ausgeschlossen" + Ansturm auf PCR-Tests in den Ländern

Konnte FPÖ-Chef Herbert Kickl ein Treffen mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) im Kanzleramt nicht wahrnehmen, weil er einen PCR-Test verweigert hat? Zumindest berichtete das die Tageszeitung Österreich. Nachdem sich Schallenberg mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner physisch getroffen hatte, musste der Termin mit Kickl Mittwochabend telefonisch abgehandelt werden.

Kickl geht nun via Aussendung in die Gegenoffensive. Schallenberg habe ihm nicht abgesagt, so Kickl. Er selbst sei es gewesen, der "unter der Schikane des 2,5G-Regimes" diesen Termin nicht wahrnehmen wollte, meint Kickl. Er habe dem Kanzlerbüro mitgeteilt, dass man sich alternativ im Parlament treffen könne: "Diese Idee des Treffens auf parlamentarischem Boden wurde vom Kanzlerbüro aber nicht weiterverfolgt. So haben wir am Ende eben 'nur' telefoniert."