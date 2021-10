Hohe Inzidenz: Melk drohen Ausreisetests

Guten Morgen an Tag 603 seit dem ersten Corona-Fall in Österreich und die Politik hat sich endlich auf 3G-Regeln am Arbeitsplatz geeinigt. Geplant wäre der Start für 15. Oktober gewesen, erst gestern passierte die dafür nötige Gesetzesänderung den Nationalrat. Nun braucht's nur noch die entsprechende Verordnung - und die soll, so das Gesundheitsministerium - am 1. November kommen. Fix ist das also noch nicht.

Aber wie stehen die Österreicher zur 3G-Regel und wie wird sie bereits jetzt am Arbeitsplatz gehandhabt? In einer Online-Umfrage auf karriere.at gaben 62 Prozent an, dass eine 3G-Regel in ihrem Job sei bereits jetzt der Fall sei. Andererseits zeigt die Befragung aber doch auch gewisse Unklarheit und Lockerheit. Allerdings gaben 21 Prozent auch an, sie wüssten nicht, ob an ihrem Arbeitsplatz die 3G-Regel beachtet werde. Und 17 Prozent sagten, die 3G-Regel werde an ihrem Arbeitsplatz nicht beachtet.

Genauer nachgefragt haben 43 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "kein Problem" damit, wenn die 3G-Regel im Unternehmen missachtet wird. Zudem sagen 45 Prozent, dass 3G bei ihrem Arbeitgeber noch "kein Thema" sei und von 55 Prozent der Befragten wird in der Arbeit kein Impfnachweis verlangt. Auf der Chefseite ist es für 57 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmen noch "kein Thema", wie man mit nicht geimpften Mitarbeitern umgeht.