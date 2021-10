Die Gewerkschaft GPA ist ebenso erleichtert, dass im Zuge der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz mit 1. November die Maskenpflicht für Angestellte im Handel entfällt. Das ganztägige Arbeiten mit einer FFP2-Maske sei insbesondere im Lebensmittelhandel eine enorme Belastung, das Ende der Maskenpflicht sei längst überfällig, so Anita Palkovich, Wirtschaftsbereichssekretärin für den Handel in der Gewerkschaft GPA.

Auch der Handelsverband begrüßt die Einführung einer 3G-Nachweispflicht am Arbeitsplatz ab 1. November. Die neue Regelung bedeute auch eine Erleichterung für Angestellte im Non-Food-Handel: Denn bisher waren im Non-Food-Handel nur geimpfte und genesene Beschäftigte von der Maske befreit, getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingegen mussten bei Kundenkontakt immer eine FFP2-Maske tragen. Nun sei die Forderung nach einer Gleichstellung aller Beschäftigten im Handel bei der Maskenpflicht von der Regierung umgesetzt worden. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium sollen weiterhin "maximal stichprobenartige Kontrollen" erforderlich sein, so der Handelsverband in einer Aussendung.

Ablehnung kommt von der Freiheitlichen Wirtschaft: 3G am Arbeitsplatz setze Arbeitgeber und Arbeitnehmer "sinnlos unter Druck" und sei eine "reine Schikane zur Durchsetzung der allgemeinen Impfpflicht", so der Bundesobmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler. Völlig ungeklärt ist für Langthaler der Datenschutz bei PCR-Tests.