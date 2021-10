Experte prognostiziert Pandemie-Ende im Frühjahr

Auf die "harte Tour"?

In den Monaten März oder April werde es laut dem Experten wohl schon genug Immunität in der Bevölkerung gegen. Aber wie wird das gehen? "Wir können es auf die harte Tour machen, indem wir viele Infektionen haben oder auf die leichtere Tour, in dem sich die Leute impfen lassen", so Gartlehner im ORF.

Schärfere Maßnahmen in Wien beibehalten

In der Bundeshauptstadt sollten die schärferen Corona-Regeln jedenfalls in der beginnenden kälteren Jahreszeit verlängert werden – bis über Ende Oktober hinaus. "Sie sollten wahrscheinlich wirklich bis zum Ende der kalten Jahreszeit gelten," sagte Gartlehner in Wien heute am Freitag.

Bei der Debatte um die Einführung 3G am Arbeitsplatz fordert der Epidemiologe rasches Handeln: "Es ist höchste Zeit, dass die 3G-Regel am Arbeitsplatz kommt."