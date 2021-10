Höchstes Corona-Risiko in Salzburg

Die Mitte ist aktuell das Corona-Problemfeld in Österreich. Denn nur die beiden westlichsten Bundesländer Vorarlberg und Tirol sowie Wien und Burgenland ganz im Osten werden von der Ampel-Kommission laut deren Arbeitsdokument, das der APA vorliegt, am Donnerstag in die gelbe Zone mit mittlerem Risiko eingestuft. Im Rest des Landes besteht hohes oder sehr hohes Risiko, was mit der Farbe orange bzw. rot abgebildet wird.

Die höchste aktuelle Risikozahl, die über die Einstufung entscheidet, weist Salzburg mit 103,1 auf. Damit könnte das Bundesland sogar rot geschalten werden, also in den Sektor des sehr hohen Risikos rutschen. Nur wenig besser liegt Oberösterreich mit 97,3. Den aktuell besten Wert hat das Burgenland mit 38,1. Niederösterreich wechselt diese Woche vom mittleren ins hohe Risiko. Dafür verbessern sich Vorarlberg, Tirol und Wien in die andere Richtung.