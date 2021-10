Wie es im Herbst mit der Coronasituation weitergeht

In Wien wurde das ja schon vorgezogen, und tatsächlich hat Wien seit Mitte September eine bessere Entwicklung genommen als andere Bundesländer. Im derzeit am stärksten betroffenen Salzburg wurde gestern im Alleingang eine FFP2-Maskenpflicht in allen Gebäuden verordnet. Über drei Gemeinden (Annaberg-Lungötz, Adnet und St. Koloman) wurde eine Testpflicht für die Ausreise verhängt.

Dennoch glaubt auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein an steigende Zahlen in den nächsten Wochen. „Was wir derzeit sehen, ist eine Seitwärtsbewegung“, so Mückstein bei einer TV-Diskussion für Falter und W24 am Montag. „Allerdings könnte es demnächst zu einem Anstieg kommen“. Mückstein wies dabei Kritik zurück, dass man im Gesundheitsministerium nicht vorausschauend genug handle: „Vor drei Wochen haben alle gesagt, dass man gleich alle drei Stufen auf einmal verordnen sollte. Jetzt sieht man, dass wir mit den bisher verhängten Einschränkungen aber gut zurechtkommen“, so der grüne Gesundheitsminister.