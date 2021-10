Ausfahrtsbeschränkungen für zweite Salzburger Gemeinde

Das Land Salzburg hat wegen der hohen Zahl an Corona-Infizierten am Montag nun auch für eine zweite Gemeinde Ausreisebeschränkungen verhängt. Betroffen ist Annaberg-Lungötz im Tennengau mit rund 2.230 Einwohnern. Die Maßnahme gilt ab 20. Oktober vorerst bis zum 3. November. Eine Ausfahrt ist für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete möglich. Bereits seit heute, 18. Oktober, gelten für die Gemeinde St. Koloman, sie liegt ebenfalls im Tennengau, Beschränkungen.

"Dynamisches" Infektionsgeschehen

"Das Infektionsgeschehen im Tennengau ist nach wie vor äußerst dynamisch, wir beobachten die Lage seit Tagen sehr genau und mit Besorgnis, denn die hohen Inzidenzen wirken sich auf das gesamte Bundesland aus", teilte Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit. Aufgrund der hohen Zahlen an Ansteckungen sowie der Impfrate, die unter dem Landesschnitt liegt, haben man sich in Absprache mit den Gesundheitsbehörden für die Maßnahme entschieden.