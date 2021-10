Corona-Ampel auf Rot: Land Salzburg verschärft Maßnahmen

Salzburg ist derzeit das einzige Bundesland, in dem die Corona-Ampel rot leuchtet. Dazu kommen die zweithöchste 7-Tages-Inzidenz in Österreich (Anzahl der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gerechnet) - sie beträgt in Salzburg 204,4. Nur Oberösterreich steht mit 205,5 noch etwas schlechter da.

Beinahe in jeder Gemeinde gibt es aktive Fälle von Corona-Infektionen, außerdem steigt die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern bereits wieder leicht. Derzeit müssen 48 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, 13 von ihnen auf Intensivstationen.

All das ein Grund für ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, die Notbremse zu ziehen: Die FFP2-Maskenpflicht wird ab Montag wie in Wien auf den gesamten Handel ausgeweitet - unabhängig vom Impfstatus. Auch bei körpernahen Dienstleistern wie etwa Friseurstudios ist nun wieder Maske zu tragen. Diese Maßnahme gilt vorerst zeitlich unbefristet.

Ausreisekontrollen in St. Koloman

Für die besonders von Neuinfektionen betroffene Gemeinde St. Koloman gelten ab Montag zudem Ausreisekontrollen: Die 7-Tages-Inzidenz liegt in der Tennengauer Gemeinde bei 1.122 - und das bei einer Durchimpfungsrate von 41,7 Prozent, das ist die niedrigste landesweit.

Bis 31. Oktober heißt das für alle Personen, die die Gemeinde verlassen wollen: Sie müssen geimpft, genesen oder PCR-getestet sein, es gilt somit die 2,5-G-Regel. Damit sollen die "Infektionsketten effektiv unterbrochen werden", begründete Haslauer.