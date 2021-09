Corona-Impfungen: Mehr Stiche wegen der Ausreisetests

49,2 Prozent am Samstag, 49,5 Prozent am Sonntag, letztlich Montagmittag 49,6 Prozent: Die seit Samstag geltenden Ausreisetests aus dem Bezirk Braunau steigerten das Interesse an der Corona-Schutzimpfung.

Bezirkshauptmann Gerald Kronberger schätzte am Montag, dass nur noch rund 700 (Zweit-)Stiche fehlen, um die Grenze von 50 Prozent Vollimmunisierten zu überschreiten. Ab dann gilt ein Bezirk erst ab einer 7-Tages-Inzidenz von 400 als Hochrisikogebiet, bei einer Impfquote unter 50 Prozent wie in Braunau greift eine Inzidenz bereits ab 300. Inzidenz und Impfquote sind zudem noch an die Auslastung der Intensivstationen des jeweiligen Bundeslandes gekoppelt, sie lag in Oberösterreich bei 12 Prozent. Erst, wenn die 7-Tages-Inzidenz nachhaltig unter 200 sinkt, können die Ausreisekontrollen aufgehoben werden.